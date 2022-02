Tiene cáncer: Ahogada en llanto, exconductora de 'Hoy' anuncia en vivo que lucha por su vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida exconductora del programa Hoy y Televisa, quien también trabajó en las filas de TV Azteca, revela entre lágrimas y en pleno programa en vivo que padece cáncer de mama.

Se trata de Marta Guzmán, quien inició su carrera en Televisa en el 2004 y fue parte del matutino Hoy de 1998 al 2000 en la sección 'Que todo México se entere'. En la empresa de San Ángel estuvo en varios noticieros, siendo el más destacado Primero Noticias.

Tras estar en el programa del 2004 al 2012, Marta fue despedida por un conflicto que tuvo con la ahora conductora de Venga la Alegría Laura G, a quien señala de haberle dado un polémico 'zape' en pleno programa en vivo, además de haber tenido un romance con su jefe, Carlos Loret de Mola.

Tras el escandaloso 'cabañazo', ambas fueron despedidas del noticiero y Marta se unió al Matutino Express, sin embargo, en 2015 renuncia a Televisa tras 21 años en sus filas.

En 2016 debuta en TV Azteca, sin embargo, tras fracasar sus programas, en 2020 se va a Imagen Televisión y se une al programa ¡Qué Chulada!, el cual eventualmente deja y se queda ahora en Multimedios Televisión con el programa Chismorreo.

Y precisamente en este programa anunció en vivo una dura noticia relacionada a su salud, pues rompió en llanto al anunciar que padece cáncer de mama, pues al operarla de un tumor en diciembre, descubrieron que era cancerígeno.

Va a haber cambios físicos... Va a haber días que me voy a tener que ausentar... no quería yo llorar porque dicen que es la enfermedad de las emociones", dijo entre lágrimas.

"En diciembre me operaron de un tumor en el seno derecho, resultó ser cáncer. Afortunadamente se quitó, se quitaron ganglios, también negativos, el tumor sí era cáncer pero se quitó todo. No todo el seno, que también hay mucha gente que pregunta, pero no, este fue conservador. Se conserva parte de tu seno, solo quitan el tumor, era pequeño".

Y agregó que necesitará quimioterapia para que este no regrese: "Se detectó a tiempo, yo me hago mis estudios cada año, ahora lo tendré que hacer con más frecuencia, y simplemente para que no regrese, porque se hace todo un estudio, el mismo es desde noviembre que lo detecté, los resultados arrojaron que sí requiero quimioterapia y es para prevenir que regrese. Voy a necesitar radiaciones y terapia hormonal también".

Finalmente, la conductora dijo que prefirió hablar con la verdad ya que no quería que el público se enterara por otro lado.

Todo esto lo platico y lo hablo porque no me gustaría que se enteraran por otro lado, quiero que lo sepan de mí y quiero agradecer el apoyo que tengo. Voy a estar bien, y si me porto mal, regáñenme por favor. Le voy a echar todos los kilos, mañana es mi primera quimio y hoy lo tenía que decir porque mañana no voy a estar aquí".

Los conductores de Chismorreo, Fabián Lavalle, Laura Estrada y Esteban Macías le extendieron todo su apoyo y le dedicaron palabras de aliento, a lo que ella respondió pidiendo a mujeres que se chequen periódicamente pues esto "le puede pasar a cualquiera".

