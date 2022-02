Tras 26 años en Televisa, protagonista anuncia en 'Hoy' su 'retiro' de las novelas para hacer esto

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien tiene 26 años trabajando en las filas de Televisa, revela que se estrena en una nueva faceta alejada de la actuación que le ayuda a generar ingresos extra. ¿Se retira?

Se trata de la actriz Susana González, quien debutó en Televisa en 1996 y ha participado en más de 25 telenovelas a lo largo de su carrera, de las cuales ha protagonizado ocho: entre ellas Velo de novia, Pasión y poder, Entre el amor y el odio, Mi marido tiene más familia y actualmente Mi fortuna es amarte.

Como se recordará, Susana ha protagonizado varios escándalo en su carrera, siendo uno la polémica por la paternidad de su hijo y el romance que tuvo con Eduardo Santamarina que terminó poco antes de que ella anunciara su embarazo.

La exesposa de Santamarina, Itatí Cantoral, confesó que mientras estaban casados ella se enteró que él le era infiel con González mientras trabajaban juntos.

Ahora, en medio del tremendo éxito que está teniendo Mi fortuna es amarte en Las Estrellas, melodrama que estelariza con David Zepeda como galán, ahora la actriz revela en entrevista con el programa Hoy que quiere vender un producto de belleza.

González afirmó que continúa con el deseo de comercializar el shampoo casero que desde hace años vende entre sus conocidos más íntimos, sin embargo, no desea que se venda a grandes escalas por una simple razón.

Tiene como cierto espíritu mi shampoo, porque es un producto que yo hago con mis manos en mi casa, pero no lo he sacado a la venta porque se me han acercado personas, pero siento que ya perdería porque es como una receta muy particular", dijo.