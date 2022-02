Tras 30 años en Televisa, conductor de 'Hoy' acaba sin trabajo por infiel; filtran chat con actriz

Ciudad de México.- El famoso conductor Arath de la Torre, quien tiene más de 30 años en las filas de Televisa, habría quedado fuera de un importante proyecto porque lo habrían descubierto tratando de conquistar a una actriz pese a que ella está comprometida y él está casado.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Este martes 1 de febrero la revista TVNotas sacó a la luz que el también actor de 46 años de edad se metió en problemas con el actor Julio Alegría pues trató de ligarse a su prometida, la bailarina y actriz Andrea Rodríguez y por esto quedó fuera de la obra El Tenorio Cómico.

Una supuesta bailarina de la puesta en escena platicó con la mencionada revista y señaló que aunque Arath mencionó que dejó el proyecto por 'exceso de trabajo', en realidad habría sido para evitar un problema mayor con Alegría, pues este se habría dado cuenta que tenía intenciones de conquistar a su prometida.

TVNotas compartió una serie de chats en donde el conductor de Hoy presuntamente busca a Andrea, de quien fue novio hace muchísimos años mientras formaba parte del programa La Parodia, con intenciones de recordar su pasado.

En los mensajes, De la Torre también le habría dicho a la prometida de Julio que solo quería "pasarla bien" con ella pues sí ama a su esposa, la actriz Susy Lu, y aquí fue cuando la bailarina se sintió acosada y no soportó más.

Ya no solo le escribía a Andrea, también le llamaba varias veces al día... Un día, Julio contestó una de esas llamadas y le dijo a Arath: 'Oye, mi mujer me contó todo y ya hasta se siente acosada por ti, me mostró los mensajes de WhatsApp que le envías, ¡ya párale!, entonces, Arath colgó".