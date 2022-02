Tras pedir despensa para sobrevivir y dejar TV Azteca, querida actriz de Televisa queda en 'ruina'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico conductor Álex Kaffie destapó que una querida actriz de Televisa, quien fue captada pidiendo despensa y hace poco dejó los foros de TV Azteca, volvería a sufrir una nueva crisis económica como la que vivió a inicios de la pandemia.

Se trata de la estrella colombiana Diana Golden, quien lleva al menos 32 años de trayectoria en la empresa de San Ángel pero al no tener exclusividad también ha podido colaborar con el Ajusco participando en programas como Venga la Alegría y hasta grabando un capítulo de la serie Un día para vivir.

Como se recordará, la mujer de 56 años de edad cayó en una crisis económica cuando inesperadamente llegó la pandemia pues no tenía trabajo. Luego de casi cuatro meses desempleada, fue captada pidiendo despensa en la Ciudad de México y cuando la prensa le preguntó sobre esta situación, ella dijo que no tenía porqué avergonzarse.

Bendito sea Dios, agradezco mucho la ayuda que nos han brindado tanto la ANDI como la ANDA por que sino, no sé cómo hubiera podido sobrevivir. Pena es robar y que te cachen, además es deliciosa la comida. Tengo cuatro meses sin trabajar al igual que todos los actores", comentó entonces.

Este martes 1 de febrero Diana, quien volvió a las novelas de Televisa participando en Mi fortuna es amarte, brindó una entrevista exclusiva al programa Sale el Sol para reaccionar a la pelea viral de su exesposo, el actor Alfredo Adame, y así se burló de él.

Es una situación bastante penosa, muy lamentable, de pena ajena... En general qué feo involucrarte en una pelea en la calle. Es peligroso, no sabes qué te va a pasar, ¿qué te puede pasar por la cabeza para bajarte y agredir unas personas de esa manera?", expresó en tono burlón.

No obstante, Diana también comentó que la actitud que demostró Adame hace unos días prueba aún más que ella sufrió violencia de su parte cuando fueron pareja: "¿Ahora sí me creen que me metió una pistola en la boca cuando yo tenía 20 años? ¿Ahora sí me creen viendo lo que hace ese energúmeno? ¿Me creen que me perseguía para matarme y atropellarme cuando yo vivía atrás de Televisa? Está así de mal desde chiquito",

Ya para finalizar, la famosa colombiana mencionó que su exesposo sigue sin pagarle los daños por la demanda moral que le ganó y aprovechó para burlarse de que Adame no es tan "millonario" como presumió en el pasado.

Tras esto, el conductor de Sale el Sol Álex Kaffie le dio con todo a Golden y mencionó que la estrella nuevamente estaría en crisis:

Yo sí le pediría al señor Adame que le pague los 20 mil pesos porque ya el otro día vi a Diana con unas suelitas de zapatos muy desgastadas, ya que le pague los 20 mil", dijo el 'Villano de los espectáculos' en tono burlón.

