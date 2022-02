Tras salir del clóset y veto de Televisa, exconductor de 'Hoy' se ahoga en llanto y da dura noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor, quien estaría vetado de Televisa por las polémicas declaraciones que ha hecho contra conductores de Hoy, regresó a la pantalla chica hace algunas horas y se ahogó en llanto en vivo al realizar una difícil confesión.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata del conocido especialista en espectáculos Álex Kaffie, quien trabajó por años en la televisora de San Ángel en programas como La Oreja o el matutino Hoy, del cual fue despedido en 2018 luego de que Magda Rodríguez se incorporara como la nueva productora.

De hecho existe la versión de que la fallecida 'Reina del Rating' lo mandó a vetar de Televisa por inventarle un escándalo a su hija Andrea Escalona hace unos años. En ese entonces el columnista aseguró que la conductora no soportaba a Marisol González y que hacía todo por dejarla fuera del programa.

Actualmente Álex, quien es abiertamente gay, ya no trabaja para esta empresa y colabora con Imagen TV participando varios días de la semana en la sección de espectáculos de Sale el Sol. Lamentablemente el conductor estuvo fuera de circulación por una semana debido a que dio positivo a Covid-19 pero tras vencer la enfermedad, este martes 1 de febrero se reincorporó al matutino.

Como ayer lunes fue su cumpleaños, Kaffie recibió una sorpresa en el foro y además de llevarle pastel y globos, también fue invitado a abrir su corazón en la sección de entrevistas Enfrentados donde no pudo contener sus lágrimas al hablar de dolorosos temas.

Sin pena ni temor, el llamado 'Villano de los espectáculos' admitió que vivió una infancia llena de carencias y pobreza pero resaltó que su madre, doña Eva, hizo de todo como lavar ajeno y bolear zapatos con tal de sacarlo adelante sin su padre.

Viví pobreza extrema pero fui feliz de niño, el hombre que me engendró nos abandonó y mi mamá me tuvo que dejar en un internado, tuve carencias pero fui feliz", admitió.

Es por ello que Kaffie considera a su progenitora como su más grande amor y acabó ahogada en llanto al hablar de ella: "Mi mamá lo es todo, yo no podría vivir sin ella... y todos los días le pido a Dios que ella no me entierre a mí... le agradezco mucho porque con su analfabetismo, sola me sacó adelante, boleó zapatos, limpió casas y nunca me faltó un vaso de leche ni una pieza de pan, todo se lo debo".

Fuente: YouTube Sale el Sol y Staff