Conductor de 'VLA' causa conmoción al enviar mensaje al patinador olímpico Donovan Carrillo

Ciudad de México.- Este jueves, 10 de febrero, un presentador de Venga la Alegría logró causar gran conmoción luego de enviarle tremendo mensaje al patinador olímpico, Donovan Carrillo, quien pasó a la historia tras convertirse en el primer mexicano en pasar a la final de la competencia de patinaje artístico sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Invierno del 2022.

Sergio Sepúlveda, conductor del programa matutino de TV Azteca, compartió orgullosamente una fotografía junto a Donovan Carillo como parte de una dinámica en redes sociales llamada TBT, donde los participantes comparten momentos de su pasado, esto suele suceder los días jueves, es decir, el día de hoy.

Sepúlveda reconoció que estaba sumamente orgulloso de la participación de Carrillo, quien sí bien, no pasó al podio ganador, sí que dio hizo una presentación espectacular durante el magno evento.

Querido y admirado Donovan Carrillo, ,hace casi tres años tuve la fortuna de entrevistarte. Me dijiste: 'No importan las adversidades que se presenten, trabajen duro y nunca se rindan'. Tú has puesto el ejemplo. Tus sueños y tu sonrisa están intactos. Felicidades Donovan, eres un campeón." Declaró el comunicador.