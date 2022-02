Divorciado y tras varias cirugías, querido galán de Televisa vuelve a las novelas ¿desfigurado?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas regresa a la pantalla chica este 2022 de la mano de Televisa luego de haber estado un par de años fuera de los melodramas.

Se trata del actor argentino René Strickler, quien llegó a México y debutó en Televisa en 1997 con Alguna vez tendremos alas, para obtener su primer protagónico al año siguiente en Sin ti y luego la icónico telenovela El Privilegio de Amar con Adela Noriega.

Strickler participó en varios melodramas de la televisora de San Ángel como Amigas y rivales, Mujer bonita, Mariana de la noche, Piel de otoño, Sueños y caramelos, Destilando Amor, Atrévete a soñar y la última Soltero con hijas.

El argentino, quien ha tenido que someterse a varias cirugías en la mano para erradicar un tumor, confesó que se alejó de la televisión para dedicarse al negocio de la agricultura, la apicultura y la ganadería, sin embargo, reiteró que la pantalla chica es su pasión.

Luego de divorciarse de su esposa y madre de sus hijos Patricia Rangel en 2009 tras 10 años de matrimonio y rehacer su vida con la venezolana Rubí Cardozo, con quien tuvo un hijo hace 5 años, el actor confirma su regreso a los melodramas luego de dos años de ausencia.

Strickler participará en la segunda parte de Corona de lágrimas, la cual se llamará Corona de esperanza, en donde interpretará a un político, pareja de la actriz Sharis Cid.

A las afueras de Televisa San Ángel, y luciendo mejor que nunca a sus 59 años de edad, dijo a reporteros:

No podemos hablar mucho. Soy un político, estoy buscando la candidatura de una alcaldía. Estoy casado con Sharis Cid y tengo dos hijastros. Es un personaje nuevo en la segunda etapa de Corona de lágrimas. Muy agradecido con José Alberto Castro porque la primera fue un éxito entonces esperamos recibir el apoyo del público también en esta segunda parte".

Además, externó la emoción que le produce ser parte de los preparativos para la fiesta donde se conmemorará la boda de su hijo Yannick y su pareja Manuel Alonso Cárdenas, quienes ya se casaron, pero no lo habían celebrado con la familia.

Reveló que será en el estado de Yucatán, México, donde se realizará el esperado festejo: "Estuvimos en Mérida buscando el lugar donde se va a casar, lo acompañé, viendo la comida, el DJ, el fotógrafo, así que padrísimo (...) Estuvimos buscando a ver si conseguimos una hacienda donde se haga la boda".

Posteriormente, Strickler declaró: "Ya tienen muchos años juntos, Yannick y Manolo ya se casaron y ahora falta nada más la parte de la fiesta, que vamos a divertirnos todos".

De la misma manera, el galán de telenovelas aseguró que lleva una excelente relación con su yerno.

Los adoro, voy a verlos no tan seguido como quisiera, pero me quedo con ellos en su casa, son muchos años que están juntos, lo adoro a él, a su familia, tiene una familia espectacular, lindísima y cuando vienen acá nos juntamos, se quedan en casa, realmente tenemos una gran relación".

Al respecto de los consejos que le ha dado a su hijo para que su relación con Manolo perdure, Rene contó:

Mucho diálogo, mucha comunicación, es lo más importante (...) Tener paciencia, pero gracias a Dios tienen varios años juntos, ellos lo dieron a conocer hace poco, pero ya llevan creo 6 años, entonces ya es una relación muy duradera. Les deseo lo mejor siempre (...) Siempre digo que venimos a este mundo a ser felices, es lo más importante".

Finalmente, el artista de 59 años confesó que le hace ilusión que algún día sus hijos lo conviertan en abuelo: "Me encantará tener un nieto, soy como papá abuelo, tengo un hijo de 5 años, pero lo disfruto y me ha inyectado un montón de energía, un nieto vendría a inyectarme más energía, me encantan los niños, por mí tendría cinco hijos más, a veces no se puede".

Como se recordará, el actor es padre de tres hijos: Yannick de 29 años, Andrik de 27, ambos fruto de su matrimonio con Patricia Rangel; además del pequeño Ian de 5 años, a quien procreó con su actual pareja Rubí Cardozo.

