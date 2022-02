"Es un naquito": Tras ser demandado, Alfredo Adame se va en contra de la madre de Gustavo Adolfo Infante

Ciudad de México.- El actor y conductor, Alfredo Adame arremetió en contra de la madre del periodista Gustavo Adolfo Infante, al tacharla de "bruja", luego que él lo demandara por la vía penal.

Fue mediante una entrevista para el programa de espectáculos El Gordo y la Flaca, donde indicó que no le importa que la señora tenga 85 años, pues afirma tener pruebas de lo que dice.

La mamá era bruja negra, la mamá les daba peyote y les daba hongos en una pocilga donde vivían, y donde la hermana te pasaba el huevo negro y en lo que los otros estaban en su viaje, este mequetrefe (Gustavo Adolfo Infante) les sacaba dinero de la cartera y todo el rollo, y tengo quien lo cuente. Entonces, yo sólo conté lo que me dijeron y que tenga 85 años no le quita que haya sido bruja negra y que haya robado gente y que haya sido lo otro que fue. (...) El que tiene un pasado negro no soy yo (...) Hay fotos de la pocilga y de los informantes", dijo.