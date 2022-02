Golpe a Legarreta: Tras unirse a TV Azteca, amante de Erik Rubín traiciona a 'VLA' y llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un amorío del pasado del esposo de la conductora Andrea Legarreta, Erik Rubín, aparece en el programa Hoy luego de un fugaz romance con el exTimbiriche que terminó por una infidelidad con otra de sus exparejas más famosas.

Se trata de la cantante Alejandra Guzmán, quien festejó su cumpleaños número 53 este miércoles rodeada de sus seres queridos como su madre Silvia Pinal, su hermano Luis Enrique Guzmán y otros integrantes de la Dinastía Pinal.

Pese a que 'La Guzmán' contó el año pasado que tras sostener un romance de algunos meses con el actual esposo de Legarreta, este terminó porque él le fue infiel con Paulina Rubio, al parecer no tiene ninguna diferencia con la conductora, quien la presentó en el matutino y le mandó un mensaje.

Las cámaras fueron a buscar a la cumpleañera, nuestra Ale Guzmán. Le mandamos nuestros mejores deseos. Vean por favor lo que dijo (...) se ve feliz, sana, ilusionada", mencionó Andrea al aire.

En entrevista con el matutino de Televisa, luego de dar la misma al matutino Venga la Alegría de TV Azteca, la intérprete mexicana se dijo agradecida pese a los malos momentos que ha pasado tras sus diferencias con su única hija, Frida Sofía.

Gracias, estoy muy feliz, llena de bendiciones, mi mami, mi hermano, mi sobrino, mis fans me mandaron globos, pasteles, comida… entonces me encanta poder ver mi vida siempre llena de bendiciones, de música, de fans, de gente que me llena el corazón, que siempre han estado conmigo, en las buenas y en las malas", comentó al ver a los periodistas a las afueras de su casa.

Debido a que Silvia Pinal pidió un novio para su hija, la cantante confesó que su deseo es tener una pareja que la satisfaga en todos los sentidos.

Pero un novio que deveras valga la pena, como yo he logrado muchas cosas en la vida y soy muy independiente, pues me fijo en cosas que normalmente las mujeres no se fijan… (por ejemplo) besar bien".

De la misma manera, 'La Guzmán' confesó que se considera una mujer sexy: "¡Claro!, y sexy en buena onda, yo creo que eso es parte de un lenguaje, de quererte, de amarte, de poder proyectar luz, seguridad, muchas cosas que para mí valen, eso es lo que yo creo que busco, porque no es fácil encontrarlo, pero mientras yo tenga paz en mi corazón, y tenga claro que quiero y a dónde voy pues qué más!".

Por otra parte, Alejandra manifestó que junto con su hermano está alistando todos los detalles para hacer un proyecto sobre la vida de su famosa madre.

Está enfocado en su carrera nada más, yo soy su hija, pero sus logros yo creo que es importante mencionarlos, no sus maridos ni sus hijos, su carrera, sus logros, 100 películas, imagínate el primer programa de televisión a color, a mí no se me olvida".

Finalmente, la intérprete de Eternamente bella se dijo lista para iniciar su gira junto a nada más y nada menos que la mujer con la que le 'puso el cuerno' el actual esposo de Legarreta, Paulina Rubio.

Y esque tras años de rivalidad, pusieron sus diferencias de lado y empezarán una gira por Estados Unidos.

Yo ya tengo ganas de cantar… y como canto en vivo le hecho todas las ganas, ayer estuve con una amiga que me ayuda a hacer visuales, entonces yo ya estoy haciendo lo creativo, y eso es lo que más disfruto, ya verán... por lo pronto son 20 fechas en Estados Unidos, mi mamá va a tener la primera fila, el backstage, mi mamá ¡imagínate!, tener ahí a la diva".

Cabe señalar que Paulina Rubio sorprendió al emplear su cuenta de Instagram para enviarle una cálida felicitación de cumpleaños cantándole Las Mañanitas y destacando que esa era la primera vez que la agasajaba en esta fecha tan especial para ella.

Así fue la infidelidad de Rubín a 'La Guzmán'

Durante una entrevista a Yordi Rosado en julio del año pasado, Alejandra confesó que lo conoció en unos Premios TVyNovelas y desde que lo vio le gustó, pero luego se enteró que salía con Paulina Rubio.

Estaba guapo, tenía la de 'Princesa Tibetana', sus pelos largos y sus dos arracadas, yo dije 'ay papacito hermoso'. Salí con él como dos meses hasta que me enteré que salía con Paulina otra vez", reveló.

Guzmán lo terminó y le contó a su productor musical, quien resultó ser el mismo de Paulina. Ahí fue que surgió la supuesta rivalidad entre ambas cantantes y dio pie a dos canciones controversiales: Hey Güera y Ese hombre es mío.

La hija de Silvia Pinal reveló que nunca le dijo a Rubín que la canción era dedicada para él, pues no volvió a hablarle en un tiempo después de que le fue infiel, además de que respeta mucho que ahora es un hombre casado y con hijas, a quienes llamó "hermosas".

Cuando ya trueno, ya no te vuelvo a hablar en mi vida, pero sí me dolió, no me gusta que me sean infiel y menos con una famosa, entonces...", recordó.

