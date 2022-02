"Parece payaso de crucero": Todo Televisa destroza a Galilea Montijo por aparecer así en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la conductora tapatía Galilea Montijo volvió a ser víctima de las peores críticas y burlas en las redes sociales debido a que a miles de televidentes de Televisa no les agradó el atuendo que lució hace unas horas en el programa Hoy.

Resulta que la mañana de ayer miércoles 9 de febrero la mujer originaria de Guadalajara, Jalisco,

Y aunque los fieles admiradores de Gali no han dejado de elogiarla, en las redes sociales del programa Hoy la conductora se volvió blanco de las peores críticas y los internautas no han parado de decirle que su atuendo no fue el mejor.

Qué mal se ve Galilea".

Parece traje de circo la ropa de Gali".

Galilea anda vestida de la Chilindrina".

Que val se viste la Galilea".

Parece Lagrimita o un payaso de crucero".

@galileamontijo va vestida de payasita".

