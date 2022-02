Querida actriz de las primeras temporadas de 'Vecinos', presume su regreso triunfal a la serie

Ciudad de México.- Una de las actrices más queridas de la serie de comedia, Vecinos, está de regreso para las temporadas 12 y 13, hecho que presumió en sus redes sociales, al mostrarse caracterizada con su icónico personaje.

Se trata de Daniela Perea, quien daba vida a la hija gótica de 'Doña Magda' y 'Arturo': 'Alejandra', quien desde hace algún tiempo había aparecido en la serie, pero de forma parcial, a pesar de contar con un esposo y un hijo en la historia.

Desde hace algunas semanas, Daniela había anunciado que regresaría al proyecto e incluso se había dejado ver en el foro de grabación caracterizada de 'Alejandra', tal y como lo hizo el pasado miércoles, 9 de febrero, donde luce una blusa al estilo gótico, misma que utilizó de broma, afirmando que con ella se iría a las olimpiadas de invierno en Beijing.

Yo no sé ustedes compañeres, pero con esta blusa que me prestó 'Alejandra' de 'Vecinos', ya me vi patinando en Beijing 2022." Declaró la actriz.