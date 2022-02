¡Salió del clóset! Tras divorcio de su esposo, conductora de Televisa confirma romance lésbico

Ciudad de México.- Una querida conductora, quien lleva 22 años en las filas de Televisa y se casó en secreto en el 2020 con su prometida, da detalles del polémico romance que tuvo con dos personalidades del medio: Yolanda Andrade y Bárbara Coppel.

Se trata de la conductora Montserrat Oliver, quien no ha mantenido en secreto que tuvo un intenso romance con su compañera en Montse & Joe, sin embargo, ahora revela cómo empezó su relación ya que estaba casada con un hombre antes de declararse lesbiana.

Fue durante una entrevista para el programa En estado inconveniente de Jorge 'El Burro' Van Rankin donde Montserrat ventiló aspectos de su vida privada y profesional que muchos de sus seguidores no conocían.

La presentadora mencionó que todo inició cuando ella estaba casada con un hombre, con quien las cosas no iban tan bien. Tras aparecer problemas en su matrimonio, empezó a notar que sentía algo por Yolanda.

Yo me enamoré de mi marido , que hubo un problema ahí sí; cuando uno tiene ese problema, tiene cierta edad y que uno no quisiera tener ese problema, conozco a Yolanda y me trata mejor que cualquier hombre con el que hubiera salido; Yolanda es el caballero más caballero que he tenido en mi vida y me enamoro de Yolanda", recordó.

Montserrat comentó que en ese punto de su vida nunca había tenido un romance con otra mujer, por lo que dudó en continuar su romance, sin embargo, terminó por darle rienda suelta a sus sentimientos.

Decía yo: '¿Cómo es posible que me estoy enamorando de una pin... vieja si no me gustan las mujeres?' (…) Dije 'qué pedo, ahora resulta que me van a gustar las viejas porque este wey no hace bien las cosas' Hasta que me dejé y dije: '¿Qué tiene que ver?'", dijo Oliver.