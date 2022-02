Shock en Televisa: Destrozada, hija de Carmen Salinas confiesa si tienen pelea por la herencia

Ciudad de México.- María Eugenia Plascencia respondió al rumor que salió a la luz hace unas semanas en el que se dijo que en su familia ya hay un fuerte conflicto por la herencia que les dejó su madre, la primera actriz de Televisa Carmen Salinas.

Desde el panteón donde se encuentran los restos de la también cantante y productora, su heredera confesó que a 2 meses de la muerte ella aún no puede superarla y piensa que Carmelita volverá a casa en cualquier momento.

No he entrado bien a su recamara, porque pienso que está de viaje, de esos que se va largos... Se me ha hecho muy difícil, no lo he asimilado bien. Si sé que ya no está, pero siento que va a cruzar la puerta de su casa", contó.