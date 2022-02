Shock en Televisa: Michelle Renaud destaparía oscuros detalles de su relación con Josué Alvarado

Ciudad de México.- Tras revelar que Josué Alvarado maltrataba a Marcelo, la actriz de Hijas de la Luna, Michelle Renaud, hizo una inquietante declaración a través de un video en sus redes sociales; asegura que su exesposo no es como lo ha mostrado en los medios durante todos estos años.

Según sus declaraciones, estos últimos meses han sido sumamente complicados para Renaud, quien en menos de un año terminó su relación con Danilo Carrera y sufrió un terrible accidente con un caballo.

Recientemente, la joven celebridad de Televisa, brindó una entrevista a la revista Hola, donde habría destapado oscuros aspectos de su vida personal, esto incluye aspectos de su relación con Josué Alvarado, empresario mexicano con quien estuvo casada entre los años 2016 al 2018.

Antes de que la nota saliera a la luz, Renaud transmitió un video en vivo donde explica que le preocupa el contenido de la entrevista, debido a que teme que termine lastimando a su hijo, Marcelo.

Esta nota sí me preocupa porque a la persona que más lastima es a mi hijo. De mí han inventado todo y nunca me ha importado. Siempre he ocultado todas las verdades porque el día de mañana que Marcelo googlee a su papá, quiero que encuentre a un hombre íntegro, alguien a quien admirar y seguir, la realidad es muy diferente, pero yo siempre he hablado muy bien de él.