Shock en Televisa y TV Azteca: Hospitalizan a polémica conductora antivacunas y la reportan "grave"

Ciudad de México.- La famosa periodista y conductora Verónica del Castillo, quien es hija del primer actor de Televisa Eric del Castillo, fue reportada hospitalizada y "grave" en un centro médico de la Ciudad de México.

Fue durante el programa de espectáculos Chisme no Like donde se anunció que la expresentadora de TV Azteca y Televisa se encontraba internada. Como se sabe, ella ha declarado en múltiples ocasiones que no confía en las vacunas contra el Covid-19.

La hermana de Kate del Castillo hace dos días que está en el hospital, grave", informó el argentino Javier Ceriani.

Y ante la posibilidad de ser desmentido, el conductor añadió que sabían el lugar exacto donde está Vero: "Sabemos que está hospitalizada no nos va a mentir la familia porque lo sabemos y sabemos donde está, está en un hospital en México"

Hace unos momentos Del Castillo reapareció en su cuenta oficial de Instagram para desmentir su gravedad y también aclaró que no contrajo coronavirus. Según contó, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por un tumor que le salió en uno de sus ovarios.

Ayer me practicaron cirugía para extirparme tumor benigno en ovario izquierdo", explicó.

La exconductora de Al Extremo y Hoy publicó también una serie de fotografías en las que muestra que su familia la estuvo acompañando en estos complicados momentos y presumió el enorme ramo de rosas que le envió Kate hasta su cuarto en el hospital.

La hija de don Eric también expuso una imagen del tumor que le retiraron, el cual mide más de 12 centímetros, y aseguró que la compartió para que ya dejen de especular que tiene Covid-19.

Perdón lo gráfico de la última foto donde muestro tumor porque ya van 2 periodistas que me buscan creyendo que tengo Covid y quiero desmentirlo y comentar que gracias a Dios y al oxígeno líquido, no fue maligno", agregó.

