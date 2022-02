Televisa hunde a TV Azteca: Tras casi morir y dejar 'Hoy', desaparecida actriz vuelve a las novelas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras varios años alejada de la televisión y un infarto que frenó su carrera y hasta la fecha le ha traído secuelas, una exconductora del programa Hoy reaparece en Televisa y habla de su regreso a las telenovelas, dando un duro golpe a TV Azteca.

Se trata de Silvia Lomelí, conductora y actriz que triunfó en Televisa durante los 2000 y se volvió en una de las favoritas en la televisión mexicana, hasta que en 2004, en plenas grabaciones de Misión SOS, le dio un infarto que frenó en seco su carrera.

Este paro cardíaco la hizo perder la vida por al menos tres minutos en pleno foro de televisión, causando que estuviera en terapia durante los siguientes 5 años y tener secuelas como problemas en la vesícula y púrpura, la cual se le diagnosticó en 2018.

Antes de esto era de las personalidades más emblemáticas de la televisora de San Ángel. Lomelí condujo Código Fama y estuvo en telenovelas como ¡Amigos x siempre!, El noveno mandamiento, Cómplices al rescate y Misión SOS.

Tras años de ausencia, poco a poco volvió a la pantalla chica. La también presentadora se incorporó entonces a melodramas como Amor de barrio, Sin tu mirada, Hijas de luna, Por amar sin ley 2 y estuvo en algunos capítulos de Como dice el dicho y La Rosa de Guadalupe.

Sin embargo, su proyecto más recordado es su participación en la edición sabatina del programa Hoy, el cual en esos entonces era bajo la producción de Federico Wilkins, luego Reynaldo López y posteriormente Nino Canún.

Silvia condujo Hoy Sábado por cinco años durante los fines de semana junto a Juan José Ulloa. En 2006 se dejó de hacer el programa en sábados y fue sustituido por Muévete; años después por Sabadazo.

Desde hace un año que no pisa un hospital, por lo que ahora Lomelí está de regreso en la telenovela de Nacho Sada, Contigo Sí, donde hace pareja con Carlos Speitzer y causa polémica, pues da vida a una 'cougar', mujer mayor que se enamora de alguien mucho más joven.

En entrevista con Cuéntamelo Ya! en Televisia, Silvia contó cómo ha sido su regreso tras años de ausencia.

Estoy muy bien, ha sido un regreso diferente, padre, con un personaje interesante que ha ido creciendo. No me imaginaba. Íbamos a hacer una participación especial y esto creció. Empecé de cougar, estoy muy contenta", dijo entre risas.

Speitzer, por su parte, dijo: "Me llevo muy buenos amigos. La oportunidad de tener una relación más formal en una novela no se me había dado y acompañado de Silvia que nos conocíamos de toda la vida es increíble. El público lo ha recibido muy bien".

Ambos coincidieron en que hicieron una gran mancuerna pues llevan 30 años de conocerse, ya que ambos se conocieron haciendo telenovelas infantiles, además de que no deberían haber tabúes porque una mujer se involucre sentimentalmente con un hombre menor.

Sobre sus problemas de salud, la actriz y conductora comentó que aunque aún lucha contra las secuelas, ya está muy recuperada.

Han sido momentos muy difíciles, fue un proceso complicado. Ya decía: 'ya estoy bien' y volvía a recaer, pero creo que todo es gracias a Dios. Estoy bien y trabajando gracias a Dios. Estoy feliz, fue complicado porque falleció mi papi y nos dio Covid a todos, pero aquí estamos. En la vida hay que lucharle y no darse por vencidos", finalizó.

Fuente: Canal de YouTube de Las Estrellas y TVNotas e Instagram @silvia.lomeli