Tras 27 años en Televisa y 'veto' de ejecutivos, Galilea Montijo abandona 'Hoy' por este proyecto

Ciudad de México.- Luego de que se reportara la posible salida de Televisa de Galilea Montijo luego de 27 años, la conductora aparece en otro proyecto fuera del matutino Hoy.

Y esque en días recientes la periodista de espectáculos Angélica Palacios reportó en su canal de YouTube que ejecutivos de la televisora de San Ángel hicieron un focus group en el que la tapatía no habría salido nada beneficiada, al igual que otros de sus compañeros.

No toleran a Galilea Montijo, a Andrea Escalona, que es falsa, no les gusta y no les interesa verla en las mañanas. La adquisición de Tania Rincón tampoco es favorable para los registros de Televisa".