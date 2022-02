Tras polémico divorcio, exconductor de Televisa casi es encarcelado por denuncia de su ex

Ciudad de México.- El conductor mexicano Patricio Cabezut, vivió un momento más que incómodo debido a que la audiencia que lo atendió por la demanda que interpuso en su contra su exesposa y madre de sus dos hijas, la actriz Aurea Zapata, estuvo cerca de ponerlo tras las rejas.

El hecho tuvo lugar la mañana de ayer miércoles, donde ambos tuvieron que verse las caras por primera vez ante un juez. Sin embargo, todo escaló cuando las autoridades mostraron su interés por meter a la cárcel al famoso de 55 años.

Querían detener a Patricio este día, había la intención de tratar de justificar una medida cautelar como es la prisión preventiva; sin embargo afortunadamente no existían las condiciones, ni existían los elementos probatorios que justificaran la imposición de esta medida cautelar", contó su abogado.

En entrevista para Ventaneando, el exartista de Televisa habló de la posibilidad de haber ido a la prisión, así como de las restricciones que tiene para no acercarse a sus hijas y a su ex, de quien se separó a finales de 2021.

Había una posibilidad con un porcentaje, me lo había ya comentado el licenciado Mora, que si persiste son 14 medidas cautelares, por lo que he podido aprender un poco de esto y esta es la más fuerte, tanto así que ni la Fiscalía lo solicitó, la juez dictaminó las medidas que ya tengo, que es la restricción que está desde el día número uno, la que voy a cumplir, como la he cumplido hasta el momento", dijo.