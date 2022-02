Tras verse grave por Covid-19, querida actriz de TV Azteca decide agrandar su familia

Ciudad de México.- En 2020, la actriz argentina, Margarita Gralia y su esposo Ariel Bianco vivieron momentos de angustia durante la respectiva batalla que lidiaron en contra del Covid-19, de la cual salieron triunfadores.

En entrevista para Ventaneando, la talentosa estrella de TV Azteca detalló que este suceso les ayudó a fortalecer su matrimonio ya que tuvieron que estar más juntos que nunca para cuidar el uno del otro.

Luego del difícil episodio, la estrella recordada por telenovelas como Mirada de mujer, Amor en custodia y Entre el amor y el deseo, reveló a través de redes sociales que ella y su marido decidieron agrandar la familia.

Por medio de una fotografía publicada en su cuenta de Instagram, Gralia presentó a "bebé", una perrita de raza yorkshire terrier que fue bien recibida por sus miles de seguidores, quienes aseguran que está hermosa.

Cabe mencionar que hace varias décadas, Margarita buscó ser madre, pero tras varios intentos infructíferos decidió desistir. Ahora, asegura que ese es un tema que ya superó y está feliz con su pequeña familia de tres.

Ese tema para mí ya fue totalmente superado, totalmente asumido y yo no me siento incompleta ni infeliz, es mi vida. Es mi vida así y así la acepto, así la vivo, con gran felicidad y no dejó por eso de tener una familia de dos, mi marido y yo, con enorme familia de hermanos, primos, nietos, sobrinos y etcétera", dijo la actriz para De Primera Mano.