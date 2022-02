"Vete de TV Azteca": Elenco de 'VLA' humilla en vivo a Laura G y la 'corren' por "ardida"

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa conductora Laura G nuevamente se volvió blanco de fuertes críticas en las redes sociales y fue destrozada por dos integrantes del programa Venga la Alegría en vivo debido a la pésima actitud que tuvo hace unas horas.

Como se sabe, la expresentadora de Televisa forma parte del nuevo reality de TV Azteca Reyes del playback y este jueves 10 de febrero no estuvo muy contenta con las críticas que le hizo el panel de jurado, sobre todo Samia y 'El Capi' Pérez.

'La G' se presentó en el escenario de VLA con un performance inspirado en Thalía y su tema Amarillo Azul y aunque en su primera presentación casi obtuvo calificación perfecta, en esta ocasión no convenció a los jueces y fue muy criticada, e incluso mencionaron que hizo el ridículo.

Pero como era de esperarse, la mujer originaria de Monterrey no se quedó callada y al responderles, desató una fuerte discusión en plena transmisión en vivo de Azteca Uno.

Samia, primero eres buena y ahora mala pero no tan mala... te di mucho más, porque de qué se trata, ¿qué quieren ustedes? Que no se malinterprete esto, si se va a calificar que sea con todos parejo. Samia te lo digo a ti directamente, porque tú eres la intérprete profesional, la imitadora", expresó.

Samia no dudó en responder a la humillación de Laura por mencionar que solo era una imitadora y añadió: "Mira Laura, yo no solo estoy aquí porque soy imitadora, estoy porque soy directora de escena, acting coach, cantante, y lo que más conozco es el manejo del escenario, llevo más de 35 años de trayectoria, ustedes son entretenedores".

Por su parte, 'El Capi' puso en su lugar a la regiomontana y le pidió que se limite a atender las sugerencias que le dan ellos, pues ella no está en posición de reclamarles y decirles cómo deben calificar.

¿Sabes cuándo nos vamos a poner de acuerdo? ¡Nunca! porque si un día no me sorprendes, no te voy a calificar bien... yo soy el juez y tu responsabilidad es de sorprendernos y sorprender al público".