"Ya soy mamá": Mon Laferte anuncia en redes el nacimiento de Joel, su primer hijo

Ciudad de México.- Aunque Mon Laferte fue bastante reservada durante todo su embarazo, este jueves la cantante chilena sorprendió a su fans al dar la dulce noticia de que su primogénito ya nació.

Fue a través de un breve mensaje publicado en su cuenta de Twitter, donde la artista de 38 años de edad reveló la llegada del pequeño Joel, fruto de su relación con el músico mexicano Joel Orta.

"Ya soy mamá", fue el texto que posteó en la red social que en pocos minutos ya tenía mas de 2 mil retuits y más de mil comentarios, en donde sus seguidores la felicitan y le desean lo mejor.

Fue en agosto pasado durante su gira por Estados Unidos que Norma Monserrat Bustamante Laferte, su nombre completo, confesó que estaba embarazada por primera vez.

Estoy embarazada. No debería decirlo todavía porque aún no tengo los 3 meses. Ya no puedo más y me siento grande", expresó en su momento Laferte.