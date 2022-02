Adiós Chapoy: Tras cirugías y estar en la cárcel, actriz deja TV Azteca por Televisa y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Tras estar en las filas de TV Azteca durante 10 años y visitar hace unos días el programa Ventaneando, cuya titular es Pati Chapoy, una polémica actriz se une a Televisa y debuta en el programa Hoy.

Se trata de la irreverente Celia Lora, quien en 2010 vivió una tragedia que la hizo pisar la cárcel durante varios meses. La hija del rockero Álex Lora fue fue acusada de homicidio imprudencial y estuvo en prisión durante tres meses.

La actriz, quien también formó parte de Acapulco Shore, fue señalada de presuntamente arrollar a un hombre en calles de la CDMX mientras manejaba bajo presuntos efectos del alcohol. La víctima falleció en el hospital.

Ella negó que estuviera en estado de ebriedad y tras 99 días en el penal, logró salir libre tras pagar una fianza. Dos años después se unió a las filas del Ajusco, donde participó en el reality show La Isla.

Lora ha atravesado un drástico cambio físico desde sus primeras apariciones en público, pues es evidente su transformación. La actriz, quien debutó en el entretenimiento para adultos hace unos años, se sometió a varias cirugías que la dejaron irreconocible.

Su más reciente proyecto en televisión fue en Telemundo, al ingresar en 2021 al reality La Casa de los Famosos, de donde fue eliminada. Poco después, Lora explotó contra la televisora, revelando que fue "un gran error" haber participado, lo que habría causado que supuestamente le impusieran un veto.

Hace unas semanas, la polémica celebridad se presentó en el foro de Ventaneando con el elenco y platicó un poco de su vida personal y profesional, asegurando que no tiene interés en convertirse en mamá o formalizar una relación pronto.

Tras su nueva faceta publicando contenido subido de tono en plataformas y posando para varias revistas de caballeros, ahora Lora 'traiciona' a Pati Chapoy y a la empresa de Ricardo Salinas Pliego pues este viernes 11 de febrero debuta en el programa Hoy de Televisa.

Con las palabras "polémica y espectacular", la producción del matutino más visto de la TV abierta en México le dará la bienvenida a la irreverente famosa, quien ya dejó atrás a TV Azteca.

Lora ya había estado en las instalaciones de la televisora pues visitó Miembros Al Aire y ella misma confirmó que estaba en pláticas para unirse a la nueva temporada de un popular reality que alista Televisa para este año: Reto 4 Elementos.

Estoy viendo si me voy a 'Reto 4 Elementos', todavía no digo que sí, pero me lo dijeron el lunes y dije, bueno por qué no".