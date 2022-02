Adiós 'Hoy': Tras estar en la cárcel y veto de Televisa, actor vuelve a TV Azteca y llega a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico actor y cantante, quien habría sido vetado de Televisa tras cambiarse de televisora y estuvo encarcelado, nuevamente apareció en la pantalla de TV Azteca debido a que este viernes llegó al programa Venga la Alegría con una fuerte noticia en exclusiva.

Se trata del controversial y exitoso artista Kalimba Marichal, quien habría sufrido un supuesto veto de San Ángel en el 2011 luego de traicionarlos y firmar contrato con el Ajusco donde lo llamaron a ser juez del reality show México tiene talento.

Además, otro de los escándalos que enfrentó el exintegrante de OV7 en esa misma época fue que estuvo en prisión durante varios días luego de ser aprehendido y llevado a una cárcel en Chetumal pues fue acusado por el delito de violación de una menor de edad.

Pese a todas estas polémicas y dificultades, ahora el mexico-cubano se encuentra trabajando mucho y tras coronarse ganador del primer lugar en el exitoso reality ¿Quién es la máscara? en Televisa, ahora prepara una nueva gira musical y además regresó al teatro con el musical José el Soñador.

Desde los camerinos del teatro, Kalimba brindó una entrevista exclusiva a VLA para hablar respecto a estos nuevos proyectos.

José el Soñador es una puesta en escena espectacular, yo la he presumido muchísimo porque aprecio muchísimo a Gou y a su equipo porque hagan teatro de este tamaño", comentó.

Y en cuanto a las críticas que han recibido por los altos costos de las entradas para esta obra, el hermano de M'balia Marichal mencionó:

No nos hagamos tontos, Camilo tiene sold out y sus boletos estaban entre 10 mil pesos, Bad Bunny va llenar el Estadio Azteca, entonces no nos hagamos tontos", expresó.

Asimismo, el cantante aseguró que aún no hay una fecha exacta para volver a la tan esperada gira de OV7: "Todavía no tenemos fecha para esa gira, de hecho yo el 2 de abril arranco la gira de Kalimba, pero las fechas de OV7 todavía ni siquiera no las han dado".

