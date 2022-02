Adiós Televisa: Desempleado y sin exclusividad, primer actor se une a TV Azteca y llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Un primer actor, quien empezó en los 60's haciendo telenovelas en Televisa y perdió su exclusividad en 2018, llega a Venga la Alegría de TV Azteca para hablar de su estado de salud.

Se trata del primer actor Eric del Castillo, quien tiene una trayectoria de más de 55 años en Televisa, donde hizo telenovelas como Mundo de juguete, El Maleficio, Mujeres engañadas, Amigas y Rivales, Niña amada mía, Que te perdone Dios y Mi marido tiene familia.

Tras tres años alejado de la pantalla chica, en 2020 se cambió a Telemundo para hacer La Doña 2 luego de que diera una entrevista a Ventaneando, cuya titular es Pati Chapoy, revelando que Televisa le quitó su exclusividad tras casi 30 años.

Hace unas semanas, el intérprete de 88 años de edad causó revuelo pues como ya se sabe, se ha rehusado a aplicarse la vacuna contra el Covid-19 y mandó un fuerte mensaje a los productores que no lo quieren contratar por esta razón, además de que afirmó que preferiría no tener trabajo a tener que vacunarse solo para conseguir proyecto.

Están causando que no me contrate la gente, eso que quede muy claro, me están haciendo mucho daño. En fin, si me quieren contratar bien y si no ¡me da lo mismo!, tengo lo suficiente para vivir con o sin trabajo", dijo.