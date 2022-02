¡Fue infiel! Actriz de Televisa 'desenmascara' a Peña Nieto y el infierno que vivió Angélica Rivera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz de Televisa Cynthia Klitbo dejó en shock a todos al ventilar intimidades del matrimonio entre Angélica Rivera y el expresidente de México Enrique Peña Nieto, pues 'desenmascaró' al político y aseguró que le fue infiel a su amiga.

En entrevista con la periodista Inés Moreno, Klitbo reveló tremendos secretos sobre la exprimera dama, quien lleva 15 años alejada de las telenovelas luego de protagonizar Destilando amor y ser de las actrices más cotizadas en la televisión.

Klitbo reveló en exclusiva que la actriz, quien actualmente vive en Miami, Florida, ya alistaría su regreso pero en un proyecto propio: su bioserie, la cual sería protagonizada por una de sus hijas y en la que ella dará vida a su madre.

Están escribiendo, en los últimos tratamientos de la historia de la vida de mi comadre y la va a protagonizar una de sus hijas pero bien padre porque yo voy a ser la mamá, que adoro a su mamá (...) El otro día fui a su casa y por primera vez no había ninguna hija en su casa, estaba sola, sola", dijo.

Posteriormente, rompió el silencio sobre el matrimonio de 9 años que tuvo con el priísta Enrique Peña Nieto y la defendió a capa y espada, detallando el sufrimiento por el que pasó Rivera luego de ser engañada durante el sexenio del político (2012-2018).

La actriz negó tajantemente los rumores que aseguran que la relación fue un contrato y afirmó que entre ambos sí hubo amor.

No piensen estupideces... ¿Cuánto debió haber cobrado por 12 años de prosti... con Peña Nieto? ¡Se enamoraron, me consta! Tronaron como cualquier otro matrimonio. Peña Nieto era guapo, era gobernador, era un hombre con poder que la podía proteger con sus hijas", explicó Klitbo.

Y agregó: "Después se vio muy mal el señor, ya no es mi amigo porque mi amiga es Angélica y le hizo cosas feas a mi amiga y yo ya no quiero saber nada de ese señor".

Cynthia desmintió que la haya golpeado o maltratado de alguna forma físicamente, asegurando que las fotos que circulaban en Internet eran editadas y "difamatorias", sin embargo, sí confirmó que le fue infiel.

Que te pinten el cuerno siendo primera dama, mi reina, qué más quieres, porque eso ya estaba pasando desde antes. Lo que pasa es que Angélica dijo ' yo termino mi posición hasta el último día del sexenio', pero Angélica sabía todo eso. Será muy el señor presidente, pero eso no le da derecho a herir a su mujer y ser poco honesto, menos con la sobrina de la mejor amiga".

Aunque no reveló el nombre, ya que dijo que "no se lo sabía", aseguró que la mujer en cuestión es 'güerita' y de buena familia, pero le hizo la vida imposible a Angélica, mandándole un contundente mensaje.

Mi reina pues ojalá consigas muchos candidatos de esos porque sí se te da. Aprovecha mientras se te caen las cosas porque luego ya no vas a lucrar (...) guerita y de buena familia pero prosti al fin y al cabo", le mandó decir a la tercera en discordia.

Y añadió: "Me da mucho coraje porque ustedes no vieron a mi amiga llorar como yo sí la vi, se le fue todo el país encima".

Después de lo de la Casa Blanca mi amiga decidió que ya no quería salir a cuadro, entonces ella siguió haciendo cosas. Yo tengo todos los videos pero ella siempre nos mandaba lo que estaba haciendo y bueno, la gente no la conoce, pero yo no cambio a mi primera dama Angélica Rivera", dijo contundente.

Aunque muchos sospechan que Klitbo hablaba de Tania Ruiz Eichelmann, quien actualmente tiene una relación con Peña Nieto, ella no lo confirmó. Al ser cuestionada sobre si seguía con la mujer en cuestión, Klitbo respondió: "No sé, ni me interesa".

Finalmente, reveló que Angélica está soltera actualmente y aunque le encantaría que regresara con su primer esposo, José Alberto 'El Guero' Castro, afirmando que hasta se lo ha dicho, eso ya no sería asunto de ella.

Cabe recordar que Peña Nieto y la modelo originaria de San Luis Potosí fueron captados por primera vez en España en diciembre del 2018, sin embargo, su divorcio fue confirmado apenas en febrero del 2019 por Rivera.

Hasta ahora, Angélica permanece alejada de las redes sociales y del ojo público, teniendo su cuenta privada y manteniéndose al margen del medio, aunque pronto volvería con una 'bomba' que sería su bioserie.

