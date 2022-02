Galilea Montijo y elenco de 'Hoy' humillan a Arath de la Torre en vivo ¿y lo corren de Televisa?

Ciudad de México.- Durante la mañana de este viernes 11 de febrero el conductor Arath de la Torre vivió un bochornoso momento pues en plena transmisión en vivo del programa Hoy fue humillado por Galilea Montijo y el resto de sus compañeros.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Resulta que este día la producción del matutino de Las Estrellas organizó un divertido juego en el que involucraron al 'Basta' y a jugadas de futbol americano debido a que el próximo domingo se celebrará el Super Bowl LVI.

La dinámica consistía en aventar el balón a sus compañeros por debajo de las piernas y que el que estuviera en el último lugar corriera hasta el pizarrón para escribir las palabras que le pedían.

En una de las que Arath se agachó y corrió, su pantalón se trozó en pleno foro y no pudo ocultarlo, por lo que terminó revelándolo ante las cámaras:

Mientras que conductores como Galilea, Paul Stanley y 'El Negro' Araiza se acercaron para ver de más cerca su accidente y exhibieron hasta su ropa interior, pues se trataba de un horificio enorme.

Aunque trató de no darle importancia y continuaron jugando, Galilea no podía dejar de reírse al tener a De la Torre justo en frente y con su pantalón trozado.

Por su parte, el también actor añadió: "Se me ve el señor rajuela".

¡Yo no puedo con eso! ve, ve, no puedo con eso", expresó 'La Montijo' pues no se podía dejar de reír.