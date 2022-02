Tras años desaparecido de TV Azteca y pleito con Bisogno, famoso conductor vuelve a 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Un famoso conductor, quien llevaba años desaparecido de la pantalla chica por una enfermedad que casi le arrebata la vida, reaparece en Ventaneando luego de un pleito con Daniel Bisogno.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata del periodista Pablo Latapí, quien lleva desde 1996 en las filas de TV Azteca, sin embargo, en un punto de su carrera protagonizó un escándalo que lo hizo enemistarse con el conductor Daniel Bisogno.

Y esque Latapí sostuvo un romance con la conductora Adriana Riveramelo cuando ambos trabajaban en el Ajusco y ella apenas empezaba su carrera. Según reportes, él seguía casado y le llevaba 15 años.

Pablo siempre me apoyó mucho, era yo la nueva que llegaba a la televisión. Él ya pasaba por una situación difícil en su matrimonio desde hace tiempo, cosas en su matrimonio no funcionaban. Y bueno, se dio una atracción. Le tengo una gran admiración. Es encantador, culto y muy profesional", dijo Adriana en entrevista.

Adriana reveló que tras salir a la luz unas fotos en las que se evidenciaba su romance, en Ventaneando los hicieron pedazos, lo que le costó su despido del programa y decidió renunciar a la empresa por esta razón.

Y precisamente fue esa polémica la que causó una rivalidad entre Latapí y Bisogno. Así lo relató Pedro Sola hace unos años cuando recordaban escándalos entre famosos y los conductores.

Y Daniel menciona cómo fue su pelea luego de que él hablara del escándalo y este le reclamara: "Nos encontramos en el pasillo, se pone loco me empuja y se lo regreso pero el caso es que nos hicimos de palabras".

Posteriormente, contó otra situación en la que casi termina golpeado de nueva cuenta por el conductor, aunque afirmó que ahora ya son buenos amigos, pues esto sucedió hace más de 20 años.

Llego a maquillaje, me siento, ya no nos hablábamos estábamos peleados, me paro, agarro mi saco y me salgo. Cuando me doy cuenta, traía el saco puesto y otro en la mano, era el saco de Pablo Latapí (...) y escucho: 'ya se llevó mi saco este pen...', pero luego ya nos hicimos muy buenos amigos... se le quiere".