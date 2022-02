Tras dejar 'Hoy' y rechazo en 'VLA', actor se va de TV Azteca y confirma despido ahogado en llanto

Ciudad de México.- Un polémico actor y conductor, quien renunció al programa Hoy para unirse a TV Azteca, abandonó el programa Venga la Alegría durante la mañana de este viernes y reapareció en otra televisora ahogado en llanto mientras hablaba de su duro despido.

Se trata del controversial artista cubano William Valdés, quien se unió a las filas del Ajusco desde 2019 primero para conducir las redes sociales de Exatlón México y a los meses se incorporó al elenco del matutino VLA.

Sin embargo, al público de TV Azteca no le gusta su presencia en el programa porque lo consideran como un hombre explosivo y grosero, pero él mismo dijo que este 2022 comenzó a tomar terapia para mejorar su actitud y dejar de molestarse a diario.

Además como se recordará, el también cantante renunció a Televisa para poder firmar con esta televisora. William trabajó por muy poco tiempo en San Ángel apareciendo en una sección del programa Hoy en donde trababan de buscarle novia y llevaba el título de La pareja ideal.

Este viernes 11 de febrero, Valdés regresó a un antiguo trabajo y se ahogó en llanto al recordar sus errores del pasado que provocaron que lo despidieran de esta producción. ¿Volvió a Televisa?

La respuesta es no y en realidad el conductor cubano volvió al foro de Despierta América en Univisión para visitar a sus excompañeros Alan Tacher y Karla Martínez, a quienes les pidió disculpas por la forma en la que se comportó con ellos años atrás.

Ahogado en llanto, Willy explicó que está muy arrepentido del comportamiento que tuvo mientras formó parte de este programa y rogó a toda la producción que lo disculparan.

Yo creo que lo más importante en la vida es ser agradecido y cuando yo entré aquí estuve agradecido los primeros meses y después se me fue la cabeza... Les pido una disculpa a ustedes porque no fui el mejor compañero, porque no fui la mejor persona, se me fue la cabeza, me creía que me lo merecía todo y lo que he aprendido es que hay que ser agradecido con lo que uno tiene. Para mí Despierta América lo era todo y no lo sabía", confesó entre lágrimas.