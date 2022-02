Adiós Chapoy: Tras perder su exclusividad y abandonar México, famoso actor regresa a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor quien estuvo durante casi 30 años en las filas de Televisa hasta que renunció a su exclusividad y abandonó México, regresa a la televisora y confirma en exclusiva los detalles.

Se trata del famoso actor y comediante Eugenio Derbez, quien esta semana acaparó titulares luego de que la película en la que participa, Coda, fuera nominada a los Premios Oscar este 2022.

Como se recordará, en 2012 decidió quedarse sin su contrato de exclusividad y dejar México para buscar debutar en Hollywood, en Estados Unidos, país en el que sí ha encontrado el éxito con varios proyectos.

El comediante, quien debutó estuvo en programas cómicos de Televisa como Al derecho y al derbez, Derbez en cuando y XHDRBZ, y se enlazó con Ventaneando y Pati Chapoy en su aniversario 26 hace unas semanas, confirma su regreso a la televisora de San Ángel.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, el histrión recordó cómo fue dejar México hace más de 7 años para probar suerte en el país vecino, afirmando que se fue bajo mucha incertidumbre pero afortunadamente todo funcionó.

Fue muy fuerte para mí y me decía todo mundo: Eugenio, ya no eres un niño. Las condiciones que me daba Televisa en ese entonces eran muy buenas entonces me decían: 'Estás haciendo una locura' y Mara hoy te puedo decir que estoy en un mucho mejor lugar (...) hoy te puedo decir que no me arrepiento, fue una muy buena decisión. Extraño mi país, a mis amigos pero estoy contento con lo que he logrado".

Derbez también contó sobre cómo fue adaptándose a las nuevas plataformas y tecnologías, revelando que Érika Buenfil fue su inspiración para abrir una cuenta de TikTok al ver el éxito que tenía. Actualmente, el actor tiene una de las cuentas con más seguidores en México.

Fue en ese momento que Mara le preguntó sobre el rumor de que regresará a Televisa: "¿Qué hay de cierto que estás en pláticas con Televisa y Univisión para hacer contenido?", lo que fue confirmado por Derbez.

Pues sí, efectivamente sí hay un plan para generar contenido para ellos, no para firmar una exclusividad porque ese tiempo ya pasó y en EU no se maneja eso, pero sí trabajar con ellos, para ellos y generar contenido en español. Ya lo extrañaba Mara, pues llevo 7 años haciendo cosas en inglés y todavía no soy yo".

Y agregó que está muy entusiasmado ya que este será su regreso a escribir comedia en español.

"El Eugenio que se fue y escribía sus propios libretos y chistes y me sentaba con mis escritores a darle... ese Eugenio hace 7 años que no aparece y ahora que se me presentó la oportunidad de hacer material para ellos me encantó porque siento esta necesidad de regresar un poquito a mis raíces, escribir en mi idioma y hacer comedia en mi idioma", finalizó.

