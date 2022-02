Adiós 'Hoy': Tras 24 años en Televisa y cirugías, actriz reaparece en TV Azteca y debuta en 'VLA'

Ciudad de México.- Una reconocida actriz de telenovelas, quien estuvo 14 años desaparecida de la pantalla chica y el año pasado regresó en el melodrama Mi fortuna es amarte, llega a Venga la Alegría luego de haber estado en el programa Hoy y da fuerte noticia.

Se trata de la actriz veracruzana Adriana Fonseca, quien se retiró del medio artístico luego de estar en el elenco de la telenovela de Televisa Bajo las riendas del amor en el 2007.

Fonseca también estuvo en melodramas como La Usurpadora, Amigos x Siempre, Atrévete a Olvidarme, Mujer bonita y Mariana de la noche. Después del 2007, Fonseca se ausentó unos años de la televisión y en el 2012 regresó pero a Telemundo.

Tras hacer Corazón Valiente, la actriz volvió a desaparecer y no se supo de ella. A su regreso a la televisora de San Ángel en 2021, Adriana reveló que estuvo a punto de morir a causa de un tratamiento estético al que se sometió.

Además, la actriz sufrió algo muy doloroso: perdió a un bebé. Esto, según contó, le imposibilita volver a concebir de forma natural pero se dijo ilusionada por lo que puedan hacer avances en la ciencia respecto a esto, asegurando que se siente una mujer realizada.

El año pasado la actriz anunció su regreso a la actuación en Mi fortuna es amarte del productor Nicandro Díaz, sin embargo, su personaje murió en los primeros capítulos.

Ahora luego de acudir el matutino Hoy en Televisa sorprende al dar una entrevista al matutino Venga la Alegría de TV Azteca, pues compartió que el año pasado estuvo a punto de perder la vida por someterse a un tratamiento estético para combatir la piel de naranja.

Fonseca reveló que por este 'arreglito', una bacteria entró a su cuerpo y se sometió a siete cirugías para poder eliminarla.

Me pasó algo muy fuerte con una mesoterapia. Que la mesoterapia no es algo tan invasivo y me pasó algo horrible que casi me muero. Me infectaron horrible. Me hicieron 7 cirugías plásticas después de eso para remover la bacteria".