Denia Agailanou deja su papel de 'Verónica' en 'Mi Fortuna es Amarte', afirma estar "satisfecha"

Ciudad de México.- El pasado viernes, 11 de febrero, la actriz de origen griego, Denia Agalianou finalizó grabaciones en el melodrama de Televisa, Mi Fortuna es Amarte y así fue como se despidió.

La actriz declaró que, pese a ser su primer papel en Televisa, se siente bastante satisfecha de haber interpretado a la villana de la historia protagonizada por Susana González y David Zepeda.

El público nos dio el primer lugar todo este tiempo y es un orgullo ser parte (...) Estoy muy feliz, es mi primera telenovela, mi primera villana y nos va tan bien y el personaje... no, no, no, grabé las últimas escenas de 'Verónica' y como les dije, no se lo pueden perder." Expresó Denia.