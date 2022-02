Golpe a 'Hoy': Tras 30 años en Televisa y fracaso en TV Azteca, actriz llega a 'VLA' desfigurada

Ciudad de México.- Una polémica actriz y vedette, quien debutó hace más de 30 años en Televisa e hizo cine de ficheras, reaparece en Venga la Alegría con tremenda noticia luego de acabar desfigurada por varios 'arreglitos' que salieron mal.

Se trata de la actriz y bailarina Lyn May, quien tras estar varios años de su carrera en la televisora de San Ángel y hasta de aparecer en el programa Hoy luego de confirmar su participación en la serie Vecinos hace varios meses, llega a la competencia.

Lyn dio una entrevista exclusiva para el matutino de TV Azteca Venga la Alegría Fin de Semana luego de que el año pasado fracasara en el reality ¡Quiero Cantar!, en la cual habló de su supuesto romance con Vicente Fernández, robándole el rating al matutino Hoy.

La polémica vedette reapareció y sorprendió por su apariencia, además de que reveló que el fallecido 'Charro de Huentitán' tuvo encuentros con ella varias veces, además de que lo señaló por haber sido "ojo alegre" toda su vida, pese a que estaba casado con Doña Cuquita.

En entrevista para Venga la Alegría Fin de Semana, la actriz de 69 años confesó que le gustaba darle besos al llamado 'Hijo del Pueblo', sin embargo, había un detalle que a veces le molestaba: su bigote.

Después la vedette optó por no dar más detalles pues afirmó que la esposa del fallecido intérprete la iba a regañar: "Si lo oye Cuquita me va a regañar".

Sin embargo, sus confesiones no se detuvieron ahí pues Lyn comentó que fue en el teatro Blanquita donde ambos trabajaban que tuvieron varios encuentros amorosos en los camerinos, dejando en shock.

Finalmente, señaló que el cantante siempre fue coqueto con las mujeres: "Siempre fue enamorado Vicente, tú sabes que siempre fue ojo alegre Vicente, siempre, cuando no andaba con una, andaba con otra".

Aunque decidió revelar estos íntimos secretos para el Ajusco, la actriz mexicana de origen chino fue vista en Televisa hace unos días, pues comentó que acudiría de invitada al programa Más Noche de Israel Jaitovich.

Hace unos meses, la vedette se sinceró en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda y habló de la pesadilla que vivió cuando apenas tenía 30 años y aceptó que le inyectaran aceite en la cara con el fin de mejorar sus facciones.

Por esta razón por la cual terminó desfigurada y pensó seriamente en quitarse la vida, al haber deformado su rostro de la noche a la mañana.

Yo me quería morir, me veía al espejo y sí, me quería morir, decía: 'Yo mejor me muero, para qué estoy aquí'", recordó.