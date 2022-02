Luto en TV Azteca: Querida conductora llora la muerte de su esposo, famoso galán de Televisa

Ciudad de México.- La querida conductora de TV Azteca Gaby Crassus recuerda devastada la muerte de su esposo, el actor de Televisa Rodrigo Mejía, quien falleció el pasado 11 de febrero del 2021 a causa de complicaciones por Covid-19.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

A un año de su inesperada muerte, la conductora de Al Extremo, quien se dice renunció a TV Azteca para pasar más tiempo con sus hijos en Mérida, Yucatán, recordó al histrión de telenovelas en Instagram con varias fotografías y un desgarrador mensaje.

Un año sin ti Ro... Y por ti febrero nos duele más. No me pidas que de ti me olvide, que no soy capaz. ¿Cómo pretendo echarte de menos? Si te amé de más", escribió.