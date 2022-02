Se desfiguró: Tras veto de Televisa, galán de novelas acabó de indigente; comía de la basura

Ciudad de México.- Revelan importante secreto luego de que Ventaneando destapara hace unos años que un famoso galán de telenovelas acabó durmiendo en la calle y comiendo de la basura al volverse indigente luego de un veto de Televisa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Carlos Peniche, quien empezó su carrera a finales de los años 90 en la televisora de San Ángel participando en melodramas como Mi querida Isabel y La casa en la playa.

El histrión viene de una familia de famosos actores, pues es hijo de la actriz Alejandra Peniche y sobrino de los actores Arturo Peniche y Flavio Peniche, sin embargo, un veto y adicciones lo llevaron a acabar en la calle.

Según contó, en el 2000 fue acosado por el fallecido director Enrique Gómez Vadillo (a quien varios famosos señalaron por hacer lo mismo con ellos). Al negarse a sostener relaciones con él, fue sacado del melodrama y le cerró las puertas en Televisa.

Me dijo 'No va a haber contrato, si no te acuestas conmigo. Yo me acuesto con todos mis actores y tú me gustaste desde que te vi en 'Posdata', me enamoré de ti', en donde hice un desnudo. Me dijo 'si no subes al hotel se acaba tu personaje y yo te saco' y sí lo hizo", contó Peniche.