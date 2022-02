Televisa destroza a TV Azteca: Famoso programa sale del aire y conductor acaba sin trabajo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso programa de TV Azteca, el cual hasta ahora era su carta fuerte contra Televisa, sufrirá cambios importantes ya que ejecutivos del Ajusco lo recortarán y saldrá del aire.

Se trata del popular reality Exatlón All Star, conducido por Antonio Rosique, edición en la cual TV Azteca incluyó a todos los campeones y subcampeones de temporadas pasadas, quienes compiten por la victoria.

Sin embargo, trascendió que el programa sufrirá un recorte que afectará a los fanáticos del reality, pues este saldrá del aire los viernes para solo transmitirse de lunes a jueves y los domingos de eliminación.

Este recorte será a partir del próximo viernes 25 de febrero, pues TV Azteca plena sacar su otro as de la manga para competir por el rating contra Televisa: MasterChef Jr., el cual se transmitirá a las 19:30 horas de la noche todos los viernes.

Este horario es en el que usualmente atletas compiten en los circuitos, sin embargo, tendrá que ser recortado para dar lugar a la competencia culinaria que será conducida por Tatiana.

Este no es el único cambio pues también reportan que solo habrá dos duelos por la supervivencia, por lo que solo llegarán dos atletas a la eliminación los domingos. Aún seguirán siendo mixtos.

De acuerdo con reportes, la final de Exatlón All Star se tiene prevista para finales de marzo, para así darle lugar a la tercera temporada de Survivor México y el nuevo reality que alistan: I'm A Celebrity... Get Me Out of Here.

