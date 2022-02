VIDEO: 'La Bebeshita' destapa los coquetos mensajes que el hijo de Érika Buenfil le envió

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Debido a la polémica que se desató por los coqueteos del hijo de Érika Buenfil hacia 'La Bebeshita', esta última mostró parte de los mensajes que tuvo con Nicolás Buenfil en la edición de fin de semana del programa Venga la Alegría.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La exconcursante de Enamorándonos aclaró que ella pensó que era un joven más grande debido a que es muy alto. Además, dijo que no lo conoce en persona, únicamente por redes sociales, de ahí la confusión.

No lo conozco, nunca lo he visto en mi vida; era un coqueteo normal, yo cuando (vi) 17 años, dije 'Ok no, mejor, amigos, hasta que cumplas los 18, 20, 21, 22, así más grande'", comentó.

Daniela Alexis Barceló, su nombre real, aseguró que le insistía al adolescente que le comentara a su famosa madre para ver qué opinaba al respecto, y de esa manera no tener problemas con ella.

Yo amo a su mamá, pero ella no sabe de este tema, que su hijo anda de coqueto, pero yo ya le dije que está muy chiquito, que cuando cumpla 18 hablemos. Me empezó a escribir, me dijo que era como mi fan, y así, o sea, coquetón… sí platico con él, sí cotorreo, pero él dice 'hay que salir, hay que vernos', y yo 'cuando cumplas 18, pregúntale a tu mamá a ver qué opina de esa situación'", dijo.

Durante el matutino de TV Azteca, 'La Bebeshita' hizo públicos los mensajes que el joven le escribía, en donde se puede leer que él tenía intenciones de salir con ella y conocerla, aún después de que ella se enteró de la diferencia de edad.

Sin embargo, la controversial famosa confesó que Nicolás dejó de hablarle luego de que ella hiciera pública la noticia: "Ya no me habla… yo solamente le dije, hay que ser amigos, hay que hacer TikToks juntos, pídele permiso a tu mamá y creo que no le dio permiso, ni modo".

Por último, 'La Bebeshita' le ofreció disculpas a Érika Buenfil y le pidió que la siguiera de nuevo en TikTok, “Érika es la reina, yo soy la princesa (de TikTok) ya dame follow otra vez, perdóname, soy bien buena onda, ya no le voy a hablar si tú quieres".

Fuente: TV Azteca, Zócalo y TV Notas