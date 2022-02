Poncho De Nigris ataca a Belinda por su ruptura con Christian Nodal: "¿Se le acabó el billete?"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este domingo, 13 de febrero, el mundo de la farándula se sacudió luego de que Christian Nodal hiciera pública su ruptura con Belinda, a través de sus historias en Instagram, desde entonces, entre famosos hasta televidentes han alzado la voz para burlarse de la expareja, haciendo varios memes en referencia a ello.

Por su parte, el polémico exBig Brother causó revuelo en en redes sociales después de atacar a Belinda, tras lanzarle un mordaz comentario en el que insinuaba que la cantante de 'Amor a primera vista' es una interesada.

¿Apoco se separaron Nodal y Belinda? ¡Qué raro! ¿Se le acabó el billete o qué? Excelente domingo a todos." Declaró la celebridad.

Pero De Nigris no tomó en cuenta que la audiencia no olvida, por lo que varios de sus seguidores comenzaron a sacar sus trapitos al sol con respecto a su añejo escandalo con la 'Tigresa', de quién él mismo reconoció que se trataba de un montaje armado para que la gente no lo olvidara.

Si te quedaras sin billete, estaríamos contando lo mismo, más por como es tu mujer.

Aquí sale el misógino machista, hablando mal de una mujer que siempre está trabando.

Lo mimo dijo la Tigresa cuando la abandonaste, cab...n.

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante reaccionó con gracia ante el comentario de Poncho De Nigris e incluso retuiteó su mensaje en su cuenta oficial.

