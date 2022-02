Sofía Aragón, conductora de 'VLA', cautiva a todo Instagram al lucir así a sus 28 años: "Perfecta"

Ciudad de México.- De nueva cuenta la querida conductora de TV Azteca Sofía Aragón logró provocar todo un revuelo en las redes sociales debido a que hace algunas horas mostró el encantador 'look' que modeló desde el foro de Venga la Alegría por su cumpleaños número 28.

Este domingo 13 de febrero la exreina de belleza originaria de Jalisco celebró una nueva vuelta al sol trabajando desde el matutino de Azteca Uno y por supuesto que fue muy apapachada por todos sus compañeros e incluso recibió la visita de su madre en el foro.

Por su parte, Aragón aprovechó su cuenta oficial de Instagram para compartir un hermoso mensaje en donde agradece por toda la experiencia que le dejó el pasado año, pues como se recordará, consiguió varios proyectos televisivos pero también terminó su compromiso con Francisco Bernot.

Este año que dejo atrás, ha sido uno de los años más retadores de mi vida: me enseñó que no tenemos el control de nada y que la vida te sorprende todos los días… que no hay nada más importante que las personas que forman parte de tu vida y que el tiempo pasa demasiado rápido", escribió.