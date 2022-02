Super Bowl 2022: Así fue el espectacular show de medio tiempo que tuvo invitado sorpresa

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Este domingo 13 de febrero es un día esperado para todos los amantes de la NFL, pues se realiza el Super Bowl 2022 en Los Ángeles, California; aunque uno de los principales atractivos del evento más grande del año es el show del medio tiempo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En esta ocasión los encargados de amenizar la importante fiesta fueron los raperos Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Dr. Dre, Eminem, y 50 Cent como invitado. Todos destacaron sobre el escenario y se robaron la atención del show de medio tiempo del Super Bowl LVI.

Por primera vez en la historia, cinco artistas aparecieron juntos en el evento, aunque lo más llamativo es que el género elegido no fue el pop como en la gran mayoría de los años anteriores, sino el hip-hop.

Cabe recordar que las políticas de la NFL establecen que los artistas invitados al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl no reciben una paga por salir en escena, por lo que únicamente aparecen por el prestigio que brinda este show.

Por su parte, Mickey Guyton será la encargada de entonar el himno nacional antes del juego que definirá al nuevo campeón de la NFL. La artista de 38 años es una estrella emergente de la música country y sus más grandes éxitos son Unbreakeble y Better than you left me.

Fuente: El Universal, Depor y Uno TV