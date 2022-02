Adiós 'Hoy': Tras 22 años en Televisa y empeñar relojes para sobrevivir, conductor se une a 'VLA'

Ciudad de México.- Un famoso conductor, quien acabó siendo vetado de Televisa luego de más de 22 años en sus filas y cayó en una crisis económica durante la pandemia, regresa a TV Azteca y se une al elenco de Venga la Alegría.

Se trata de Jorge 'Coque' Muñiz, quien debutó en el Ajusco en el 2018 y hasta estuvo en Ventaneando, programa cuya titular es Pati Chapoy, varias veces. Por este motivo, el también actor y cantante fue vetado de la televisora de San Ángel.

En la emisión de espectáculos de Chapoy, Muñiz se confesó sobre sus vicios y adicciones, pues empezó a acaparar titulares en varios medios y quería aclarar las cosas.

Me gusta el juego, la fiesta, me desvelo y soy muy vago. A cada rato me regañan, pero por favor respeten. Si el objetivo es hacer llorar a la familia sí lo lograron (...) Sí tengo una dependencia con el juego, porque me gusta", dijo entonces en el foro.