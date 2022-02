¡Adiós Larry Ramos! Ninel Conde no pasará sola el 14 de febrero y deja en shock al revelar su cita

Comparta este artículo

Vancouver, Canadá.- La polémica artista mexicana Ninel Conde una vez más se logró apoderar de la atención en las redes sociales pues hace algunas horas confesó que no la pasará sola este 14 de febrero y dejó en shock al revelar quién será su cita.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como se recordará, la apodada 'Bombón Asesino' se llevó tremenda decepción amorosa el pasado 2021 debido a que su última pareja, el empresario Larry Ramos, resultó ser un estafador que actualmente se encuentra prófugo de la justicia de Estados Unidos.

Como se recordará, la actriz y cantante y el colombiano se habían casado simbólicamente meses antes en una boda que dio mucho de qué hablar.

Asimismo, los conductores del programa Chisme no Like aseguraron recientemente que Conde ya estaría estrenando nueva conquista y explicaron que se trataría del millonario venezolano Antonio Díaz Hernández, pero esto no está confirmado.

Durante la tarde de ayer domingo 13 de febrero, Ninel utilizó su cuenta oficial de Instagram para explicar que actualmente desecha de su vida todo lo que no aporta nada y admitió que este Día del Amor y la Amistad no la pasará sola.

Me alejé y me voy a seguir alejando de lo que no me sume... Este año decido festejar el amor propio, el amor a mis hijos", escribió.

Sin embargo, la artista de 45 años no contó que vaya a tener una cita con algún hombre y en realidad explicó que la pasará de lo más feliz al lado de su hija Sofía Telch, pues al parecer es la joven quien la acompaña disfrutando de sus vacaciones en Canadá.

Doy gracias a Dios por la oportunidad de pasar este tiempo con mi pequeña", agregó.

Fuente: Instagram @ninelconde