Desde Televisa, Andrea Escalona se confiesa y admite que su peor fracaso amoroso ¿fue con Bisogno?

Ciudad de México.- La afamada conductora Andrea Escalona se puso melancólica en este Día del Amor y la Amistad y recordó su peor fracaso amoroso mientras se encontraba en los foros de Televisa transmitiendo el programa Hoy.

La hija de la fallecida Magda Rodríguez aprovechó su cuenta oficial de Instagram para hacer una reflexión con sus miles de seguidores acerca de las relaciones sentimentales y aquí admitió que su mayor fracaso no se lo llevó cuando una pareja la decepcionó, sino cuando ella se olvidó de sí misma.

La exnovia de polémicos personajes como Daniel Bisogno explicó que en el pasado tuvo una relación, pero no especificó con quien, en la que dejó de complacerse a sí misma y acabó adoptando todos los gustos que tenía la otra persona.

En el amor antes me veía muy reflejada en el personaje de la película de Julia Roberts Novia fugitiva pues cuando tenía una relación significativa me mimetizaba tanto que adquirirá los mismos gustos. Hasta en cómo le gustaban los huevos", comenzó escribiendo.

'La Escalona' fue sincera y reconoció que llegó al punto en que borró y desapareció su esencia por adaptarse al "otro", pero aseguró que ahora jamás ha dejado que esto vuelva a pasar pues aprendió a amarse demasiado:

Eso me hizo más consciente actualmente de mis relaciones, de mis sí y mis no… preguntarme constantemente cómo me gustan los huevos, mostrar mis puntos de vista, poner límites, grandes pasos para el amor propio, entender que la relación más importante es la que tengo conmigo … si me da paz ahí es... lo que nos dé paz... todos los días toma té de amor propio", añadió y publicó una imagen en la que aparece posando desde el foro del matutino.