Divorciada y sin exclusividad: Tras años en Televisa, actriz reaparece en TV Azteca y llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien trabajó por años en Televisa, reapareció la mañana de este lunes 14 de febrero en la señal de TV Azteca debido a que se unió al elenco del programa Venga la Alegría.

Se trata de la controversial artista mexicana Natalia Alcocer, quien en la televisora de San Ángel se dio a conocer como 'La Chica Web' luego de conducir programas como Zona Ruda de Canal 5 e incluso llegó a actuar en unitarios como La Rosa de Guadalupe.

La guapísima rubia debutó en la televisora del Ajusco desde el 2020 cuando fue invitada a participar en el reality Survivor México en el que causó mucha polémica por su controversial actitud competitiva y en donde la apodaron como 'La Vikinga'.

Hace unas semanas Natalia, quien sufrió un duro divorcio del padre de sus hijas menores con quien mantiene una batalla legal, salió del aire al ser eliminada del reality Todos a bailar donde era capitana de Los Soñadores González.

Sin embargo este lunes 14 de febrero regresó a la señal de Azteca Uno debido a que fue invitada a acompañar al chef Mariano Sandoval en su primera presentación en el reality Reyes del playback.

Pero la presencia de Alcocer, quien no tendría exclusividad con el Ajusco, no agradó a muchos de los televidentes y ya le rogaron a la producción de VLA que no la llamen a concursar como lo hicieron en el pasado proyecto ¡Quiero Cantar!.

