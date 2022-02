Divorciada y sin trabajo: Tras años retirada de las novelas, actriz de Televisa 'reaparece' en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una querida actriz de Televisa, quien hace unas semanas se dijo muy triste por no poder concretar su regreso a las telenovelas, reaparece y revela cómo fue su primer matrimonio antes de divorciarse.

Se trata de Margarita Magaña, quien tras debutar a los 15 años en la televisora de San Ángel en el programa El Club de Gaby, estudió actuación en el CEA para luego participar en melodramas como Mi pequeña traviesa, Camila, La casa en la playa, El juego de la vida, Amar otra vez y Teresa.

La actriz se retiró un tiempo por la maternidad, ya que en su primer matrimonio no logró disfrutar al 100 por ciento a su hija por estar en foros de grabación, apoyándose en su expareja, el actor Mauricio Aspe, y una nana.

Margarita 'reapareció' en las redes del programa Hoy para contar cómo fue su matrimonio con el histrión, con quien trabajó en El juego de la vida y con quien duró un año casada hasta que se divorciaron.

La pareja tuvo una relación entre 1999 y 2004, sin embargo, es hasta ahora que la actriz comparte detalles de su matrimonio y la hija que tuvo con él: Shakti.

El portal Las Estrellas retomó una entrevista de TVNotas de hace unos meses, donde Magaña reveló que el apoyo del actor fue fundamental para continuar trabajando cuando tuvo a Shakti, pues la ayudaba cuando ella trabaja y viceversa.

Magaña también describió esta relación como un "amor fugaz", pues solo duraron un año: "Duramos un año (conviviendo en matrimonio), luego me fui a vivir sola con Shakti".

Sin embargo, comentó que hasta la fecha tienen buena relación pues siempre se ponían de acuerdo:

Actualmente, la actriz desde 2004 está casada con el exfutbolista Adalberto Palma y tuvo a dos hijos más: Constanza y Mateo, mientras que Mauricio Aspe tuvo otra hija llamada Kala con Jennifer Queipo, con quien contrajo nupcias en el 2012.

Hace unas semanas trascendió que la actriz había hecho casting para la segunda parte de Corona de lágrimas, ahora Corona de esperanza, sin embargo, anunció que no quedó y eso la puso bastante triste.

No era momento, no era el personaje… Creo que por algo no me quedé. Me duele hasta el día de hoy, pero bueno... He hecho castings, no he quedado, siento que aunque luego queramos si no estás es porque me toca estar ahorita en casa con mis hijos, con esta onda de la pandemia", sostuvo.