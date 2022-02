"Me siento diferente": Daniela Castro confirma haber dado positivo a Covid-19

Ciudad de México.- La actriz, Daniela Castro por medio de sus redes sociales confirmó que dio positivo a Covid-19, por lo que ya se encuentra en aislamiento.

Soy Omicrona, me siento como diferente a los demás", indicó.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde compartió que se siente diferente a los demás por que se encuentra en tratamiento y reposo.

Es ocurrió luego de que se realizó una prueba de PCR, de la cual ella ya creía que estaba contagiada, por lo que al ver el resultado se dio cuenta que no estaba equivocada.

Creo que me resfrié en la playa, porque me ca*** de frío. Además llevé pura ropa que no servía para nada”, dijo.