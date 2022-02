Se volvió mujer: Tras dejar Televisa por 'VLA', conductor llega a 'Hoy' de luto y ahogado en llanto

Ciudad de México.- Un famoso conductor, quien renunció a su contrato de exclusividad en Televisa y luego estuvo en TV Azteca, aparece en el programa Hoy de luto y ahogado en llanto por una dolorosa pérdida.

Se trata de Omar Chaparro, quien decidió renunciar a su exclusividad en Televisa cuando hacía Sabadazo junto a Cecilia Galliano y Laura G, programa que él abandonó en 2015 para irse a vivir a Estados Unidos y buscar una oportunidad en Hollywood.

Chaparro, quien debutó en la televisora en 2001 para conducir Black and White en Telehit, ha tenido personajes cómicos muy famosos, como 'Pamela Chup', para el cual se transforma en mujer, además de que también lo ha hecho para varios sketches.

En años anteriores, Chaparro ya ha estado en el foro de Venga la Alegría en TV Azteca, sin embargo, ahora reaparece en el matutino Hoy entre lágrimas luego de la muerte de Diego Verdaguer de Covid-19.

Y esque este fin de semana no solo hubo un homenaje en la Basílica para el fallecido cantante, sino otro también en Los Ángeles en la Iglesia de la Cienciología, religión que Verdaguer profesaba, siendo Chaparro uno de los invitados.

Y esque el conductor consideraba al argentino su mentor, por lo que acudió a la ceremonia organizada por la esposa del artista, Amanda Miguel. Desconsolado y entre lágrimas junto a su esposa, habló para las cámaras de Hoy sobre la muerte de quien fuera su gran amigo:

Fue un evento muy emotivo... me conmovió muchísimo porque me doy cuenta que se me fue un amigo del alma, un maestro, un mentor... alguien que te quiere de a gratis y desde que lo conoces, sabes... hay una química, un entendimiento, una complicidad", dijo ahogado en llanto.

El conductor contó que no lograron coincidir para verse antes de que muriera y eso es algo que le ha dolido mucho.

Me duele porque me estuvo buscando y este... por una cosa o por otra no coincidíamos y me dolió en el alma perderlo. Él y su mujer fueron como mentores de pareja para nosotros. Dejan no solo un legado de música, sino de amor. Él me inspira".