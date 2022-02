"Siempre nosotros": El emotivo mensaje de la exprometida de Octavio Ocaña en San Valentín

Ciudad de México.- Nerea Godínez continúa su etapa de duelo por la triste muerte de su prometido, el joven actor de Televisa, Octavio Ocaña, tras una persecución policial en octubre de 2021.

Este 14 de febrero, la joven recordó a la estrella de Vecinos, quien a cada momento la hizo sentir una mujer amada. En un video que le enviaron se ven momentos felices de la pareja y se escucha un relato de ella.

"Siempre te voy a amar, la verdad es que no creo encontrar lo que tenía nunca. Quería tener como seis hijos, eran fan de estar conmigo todo el tiempo", se escucha decir a Nerea, mientras de fondo suena la canción Tears in Heaven, de Eric Clapton.

En un momento del clip se escucha la voz de Octavio Ocaña diciendo "Te extraño, hermosa".

Me mandaron este video y me llegó hasta lo más profundo del alma … gracias por tantos hermosos detalles que me hacen día con día, creerán que no, pero son pieza esencial del motor que me mueve día con día, los quiero mucho, gracias por apoyarme y alentarme a seguir adelante. Siempre tú … siempre nosotros", fue el mensaje con el que Nerea acompañó el video.