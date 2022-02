Tras exhibir catálogo de Televisa y 10 años desaparecida, querida protagonista vuelve a las novelas

Ciudad de México.- Una querida actriz de Televisa, regresa a las telenovelas luego de 10 años de estar alejada de los melodramas para enfocarse en su faceta como cantante.

Se trata de Lucero, quien vuelve a la televisora de San Ángel próximamente con el estreno de la nueva versión de Los ricos también lloran, protagonizada por Sebastián Rulli y Claudia Martín.

Sin embargo, lamentablemente no vuelve como actriz, sino como cantante pues interpretará junto a Cristian Castro Me reviviste, el tema oficial de la telenovela que sonará en la entrada.

Así lo reveló la cuenta de Instagram @noveleandomex, afirmando que el próximo 21 de febrero Lucero volverá al Canal de Las Estrellas, pues al finalizar Si nos dejan entrará al aire Los ricos también lloran, producida por Carlos Bardasano.

Y agregaron: "Los cantantes interpretarán #MeReviviste, el tema central de esta nueva versión del clásico de clásicos del mismo nombre que data del año 1979, ahora, en este 2022, estelarizada por Claudia Martín y Sebastián Rulli".

Como se recordará, la llamada 'Novia de América' ha sido tanto protagonista como villana en melodramas como Cuando llega el amor, Soy tu dueña, Mañana es para siempre, Lazos de amor, entre otros.

Lucero hizo su última telenovela en Televisa en el 2012, Por ella soy Eva. Presuntamente, fue vetada de la empresa de San Ángel por varios años, hasta que en 2017 volvió. Desde entonces ha trabajado en reality shows como La Voz Kids México y El Retador.

Uno de los más grandes escándalos en su carrera sucedió cuando la exesposa de Mijares fue señalada de presuntamente aparecer en el polémico 'catálogo' de Televisa, mejor conocido como 'prosticatálogo'.

Según reportes, este contenía los nombres y fotografías de actrices que supuestamente se les ofrecían a inversionistas a cambio de que invirtieran en la televisora y ellas obtuvieran protagónicos o beneficios con los productores.

Aunque famosas como Kate del Castillo aseguran que sí existió, esto nunca fue confirmado y hasta ahora ha permanecido en calidad de rumor.

Incluso, la propia Lucero se encargó de negarlo luego de que en 2019 se hiciera viral la imagen de una ficha con una foto y datos personales de la actriz.

De acuerdo con la fotografía que circulaba, la actriz aparecía de 24 años, sin embargo, ella negó la existencia de un catálogo y desmintió haber estado involucrada en algo por el estilo.

El catálogo de Televisa yo creo que no existe, nunca en mi vida he visto a alguien que tenga un catálogo de Televisa, yo creo que es una leyenda urbana. Nunca he estado en un catálogo", dijo Lucero tajante.