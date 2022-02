Tras fuertes amenazas, Arath de la Torre se reúne con periodista de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor Arath de la Torre, se reunió con el periodista Jorge Ugalde, luego de que se filtrara unos audios en los que le envió fuertes amenazas a su compañero por hablar de su conflicto en el Tenorio Cómico.

Yo soy responsable de lo que dije, pero es una conversación privada entre Jorge y yo, así que estamos preocupados por este asunto", dijo.

Por el reportero de Televisa afirma que así como existieron esos audio también hubo una disculpa por lo ocurrido a los pocos minutos de los amenazantes mensajes.

Así como existieron esos audios también existió una llamada de su parte para ofrecerme una disculpa, yo también le ofrecí una disculpa por cualquier daño que he hecho de manera colateral", dijo.

Aunque no publicó el momento de la reconciliación, el histrión afirmó que no lo han sacado debido a que eso no vende, sin embargo, en el clip menciona que ya le pidió disculpas.

Jorge y yo platicamos en privado, tuvimos un acuerdo hermoso, claro que eso no se publicó porque eso no vende" mencionó.

Cabe mencionar que esto surgió luego de que él le reclamara por la nota publicada por su conflicto con Julio Alegría, donde afirmaron que supuestamente tenía otras intensiones con Andrea Rodríguez, pareja del ya mencionado histrión.

Fuente: Instagram de @arathdelatorre