Tras perder exclusividad en Televisa y acabar desfigurada, villana de novelas hace dura súplica

Ciudad de México.- Tras hacer tremendas declaraciones sobre una desaparecida actriz, una famosa villana de telenovelas hace fuerte súplica luego de que perdiera su exclusividad en Televisa y abandonara México para trabajar.

Se trata de Cynthia Klitbo, quien hace unos meses apareció 'desfigurada' en redes sociales, sin embargo, no se sometió a alguna cirugía o abusó del bótox, pues simplemente se trató de un divertido filtro que la hizo lucir irreconocible.

La actriz ha estado durante más de 35 años en las filas de Televisa, participando en melodramas como Cadenas de amargura, Alguna vez tendremos alas, La Dueña, El Privilegio de Amar, Velo de Novia y Atrévete a soñar, sin embargo, en 2020 perdió su contrato de exclusividad.

Ese año, tras confesar que estaba pasando por una crisis económica durante la pandemia por Covid-19 ante la falta de empleo e ingresos, la villana de telenovelas rápidamente empezó a analizar sus opciones para volver a generar ingresos.

'La Klitbo' se dijo preparada para hacer todo tipo de trabajo con tal de ganar dinero, desde limpiar casas hasta volverse panadera, sin embargo, meses después consiguió trabajo fuera de México. La actriz se mudó a Perú para protagonizar la serie Junta de vecinos.

Ahora que está otra vez en el país, y tendría en puerta un proyecto en la televisora de San Ángel con la productora Giselle González, Cynthia desató la polémica primero al arremeter contra Carla Estrada hace unas semanas y por sus recientes declaraciones del matrimonio entre su amiga Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto.

Como se recordará, hace unos días la actriz mexicana reveló íntimos detalles a la periodista Inés Moreno del matrimonio entre 'La Gaviota' y el expresidente de México, quienes se divorciaron en 2019.

Klitbo se dijo avergonzada por haber revelado algunos detalles de la vida que tuvo su amiga y colega con el político, pues en la entrevista detalló que fue testigo del sufrimiento de la exprimera dama al enterarse que Peña Nieto le fue infiel en el sexenio.

Además, la actriz negó que Rivera hubiera firmado un contrato para estar 12 años con él, sin embargo, ahora la reconocida villana de las telenovelas se pronuncia al respecto.

"Si yo dije lo que dije no me arrepiento, fue porque yo tengo una amistad con ella, y yo sé que mucha gente la quiere mucho y mucha gente no la quiere, pero ella es mi amiga, y ha sido mi amiga y ha estado leal conmigo desde que tenemos 16 años, entonces es una amiga que yo adoro, y no pude evitar salir y defenderla, pero tampoco puedo estar hablando de la intimidad de una amiga todos los días de mi vida, porque no es correcto".

De la misma manera, recalcó que sus intenciones al hablar de Angélica fueron honestas y sobre todo por defender el nombre de su famosa amiga.

Lo que pasa es que bueno, la quiero demasiado y la defendí, pero ya ahorita ya no voy a hablar más del tema, porque entonces sería estar hurgando en la vida que no me correspondía haberlo hecho".

Finalmente, Cynthia aprovechó su encuentro con la prensa para solicitar la comprensión de Angélica y suplicarle perdón por lo que dijo sobre su vida personal.

Pido una disculpa pública porque yo no tenía porqué haber hablado de la intimidad de mi amiga y nada más, no voy a hablar más del tema porque me importa más mi amistad".

Como se recordará, durante el encuentro con la periodista, Kltibo reveló fuertes detalles sobre el matrimonio de la actriz con el exmandatario mexicano.

"Mi amiga es Angélica y le hizo cosas feas a mi amiga y yo ya no quiero saber nada de ese señor. Que te pinten el cuerno siendo Primera Dama, mi reina, ¿qué más quieres?, porque eso ya estaba pasando desde antes. Lo que pasa es que Angélica dijo ‘yo termino mi posición hasta el último día del sexenio’, pero Angélica sabía todo eso. Será muy el señor presidente, pero eso no le da derecho a herir a su mujer y menos con la sobrina de la mejor amiga”.

Estas declaraciones pusieron nuevamente en la mira a Rivera con respecto a todas las especulaciones que surgieron sobre su vida junto al expresidente de México, por lo que Cynthia ahora ha preferido callar y no hablar más del tema.

Fuente: Agencia México e Instagram @laklitbocynthia y Canal de YouTube de Inés Moreno TV